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Ojeli tırnaklar şaşkına çevirdi

Ojeli tırnaklar şaşkına çevirdi
Sosyetik fotoğrafçı Bennu Gerede'nin büyük oğlu Dilan, önceki günkü paylaşımıyla şaşırttı. Elindeki karpuzu iştahla yerken video çeken delikanlının tırnaklarındaki simli ojeler, "Ne alaka" dedirtti.

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