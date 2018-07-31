Yol Durumu
  1. Sevan’a vip müşteri
  2. Cesur güzel

Hazırlık başladı

Hazırlık başladı
Geçtiğimiz ay Justin Bieber ile nişanlanan Hailey Baldwin, önceki gün 'taydı. Güzel model, düğün için organizatörlerle görüşmeler yaptı.
Etiketler: ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar