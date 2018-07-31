Hazırlık başladı

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Geçtiğimiz ay Justin Bieber
ile nişanlanan Hailey Baldwin,
önceki
gün New York
'taydı.
Güzel model, düğün
için organizatörlerle
görüşmeler yaptı.
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