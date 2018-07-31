Cemiyet dünyasının hayvan sever ismi Melda Kosif, önceki akşam Bodrum'daki evinin bahçesinde davetsiz bir misafirle karşılaştı. Melda Hanım, yolunu kaybeden kirpiyi görünce şaşkına döndü. Melda Kosif, kirpiyle önce bu pozu verdi, sonra da hayvanı doğaya saldı.
Davetsiz misafır
Etiketler: Bodrum , Melda Kosif
- 31 Temmuz 2018, Salı
- Gazete
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