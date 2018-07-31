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Davetsiz misafır

Davetsiz misafır
Cemiyet dünyasının hayvan sever ismi , önceki akşam 'daki evinin bahçesinde davetsiz bir misafirle karşılaştı. Melda Hanım, yolunu kaybeden kirpiyi görünce şaşkına döndü. Melda Kosif, kirpiyle önce bu pozu verdi, sonra da hayvanı doğaya saldı.
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