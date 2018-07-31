Sempatik oyuncu Bülent Şakrak, takipçilerini güldürdü. Eşi Ceyda Düvenci ve çocuklarıyla Çanakkale'de tatil yapan Şakrak, önceki gün 1 yaşındaki oğluyla bota bindi. Okan Ali'nin kaptan edasıyla verdiği poz yüzleri gülümsetti.
Ali kaptan mavi turda
Etiketler: Çanakkale , Bülent Şakrak , ceyda düvenci , Ali Kaptan
- 31 Temmuz 2018, Salı
- Gazete
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