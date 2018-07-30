TIR’la keşfe çıktı

Motosiklet tutkusuyla tanınan ünlü oyuncu Tamer Karadağlı, bu yazı iki teker değil, dev bir TIR üzerinde geçirmeyle kararlı. A sınıfından G sınıfına kadar tüm ehliyetlere sahip olduğunu söyleyen 51 yaşındaki oyuncu, kendi kullanacağı araçla kızı Zeyno ile ABD'de 20 kenti dolaşmaya başladı.
Zeyno ile Florida'nın büyük bir bölümünü gezecek olan Karadağlı, "Dev bir TIR kiraladım. Arkası karavan gibi. Yatak odasından banyosuna kadar her şeyi var. Lüks içinde gezip tozacağız" dedi. Sosyal medyada da büyük ilgi gören bu turla ilgili ilginç yorumlar vardı:
Yok artık! Amerika'yı yeniden keşfedecek.
Amerika'yı keşfeden Kristof Kolomb'un modern versiyonu...
Kızıyla harika bir tatile çıkıyor. Helal olsun sana.
Karadağlı, tarz bir adamdır. Ona da böyle bir farklılık yakışırdı.
Zeyno ile Florida'nın büyük bir bölümünü gezecek olan Karadağlı, "Dev bir TIR kiraladım. Arkası karavan gibi. Yatak odasından banyosuna kadar her şeyi var. Lüks içinde gezip tozacağız" dedi. Sosyal medyada da büyük ilgi gören bu turla ilgili ilginç yorumlar vardı:
Yok artık! Amerika'yı yeniden keşfedecek.
Amerika'yı keşfeden Kristof Kolomb'un modern versiyonu...
Kızıyla harika bir tatile çıkıyor. Helal olsun sana.
Karadağlı, tarz bir adamdır. Ona da böyle bir farklılık yakışırdı.
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