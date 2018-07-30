TIR’la keşfe çıktı

tutkusuylatanınan ünlüoyuncu TamerKaradağlı, buyazı iki tekerdeğil, dev birTIR üzerindegeçirmeylekararlı. AsınıfındanG sınıfına kadar tüm ehliyetlere sahipolduğunu söyleyen 51 yaşındaki oyuncu,kendi kullanacağı araçla kızı Zeyno ileABD'de 20 kenti dolaşmaya başladı.Zeynoile Florida'nın büyük bir bölümünü gezecekolan Karadağlı, "Dev bir TIR kiraladım.Arkası karavan gibi. Yatak odasındanbanyosuna kadar her şeyi var. Lüks içindegezip tozacağız" dedi. Sosyal medyadada büyük ilgi gören bu turla ilgili ilginçyorumlar vardı:artık! Amerika'yı yenidenkeşfedecek.keşfeden KristofKolomb'un modern versiyonu...harika bir tatile çıkıyor. Helalolsun sana.tarz bir adamdır. Ona daböyle bir farklılık yakışırdı.