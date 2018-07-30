Partinin sonunda mekandan yakın dostu Ozan Güven'le ayrılan komedyen, Etiler'de trafik kontrolüne takıldı.
Cem Yılmaz polis çevirmesine takıldı alkolmetreyi üfledi
Cem Yılmaz, önceki gece spor hocasının Ortaköy'deki doğum günü partisine katıldı. Parti çıkışı Cem Yılmaz'ı polis ekipleri çevirdi.
Etiketler: Cem Yılmaz , Ozan Güven
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