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polis çevirmesine takıldı alkolmetreyi üfledi

, önceki gece spor hocasının Ortaköy'deki doğum günü partisine katıldı. Parti çıkışı Cem Yılmaz'ı polis ekipleri çevirdi.

Partinin sonunda mekandan yakın dostu Ozan Güven'le ayrılan komedyen, Etiler'de trafik kontrolüne takıldı.

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  • 30 Temmuz 2018, Pazartesi 09:11
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