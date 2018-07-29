Kulübe bir süre sonra Deniz Çakır'ın eski arkadaşı Volkan Yüksel geldi. Bu sırada soğuk rüzgarlar esti. İddiaya göre; Deniz Çakır buz kesti, sevgilisinin kulağına bir şeyler söyledi. Gerginlik büyüdü, tartışma çıktı.
Deniz Çakır'ın eğlencesi karakolda sonlandı!
Bodrum'da tatilde olan 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinin başarılı oyuncusu Deniz Çakır ile 4 aydır aşk yaşadığı müzisyen Güvenç Dağüstün çifti, önceki akşam 'Off Gümüşlük' adlı kulüpte eğleniyordu. Eğlencenin sonu karakolda bitti. İşte detaylar...
Etiketler: Bodrum , Güvenç Dağüstün , Deniz Çakır
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