Kulübe bir süre sonra Deniz Çakır'ın eski arkadaşı Volkan Yüksel geldi. Bu sırada soğuk rüzgarlar esti. İddiaya göre; Deniz Çakır buz kesti, sevgilisinin kulağına bir şeyler söyledi. Gerginlik büyüdü, tartışma çıktı.