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'ın eğlencesi karakolda sonlandı!

'da tatilde olan 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinin başarılı oyuncusu ile 4 aydır aşk yaşadığı müzisyen çifti, önceki akşam 'Off Gümüşlük' adlı kulüpte eğleniyordu. Eğlencenin sonu karakolda bitti. İşte detaylar...

Deniz Çakırın eğlencesi karakolda sonlandı!

Kulübe bir süre sonra Deniz Çakır'ın eski arkadaşı Volkan Yüksel geldi. Bu sırada soğuk rüzgarlar esti. İddiaya göre; Deniz Çakır buz kesti, sevgilisinin kulağına bir şeyler söyledi. Gerginlik büyüdü, tartışma çıktı.

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  • 29 Temmuz 2018, Pazar 14:07
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