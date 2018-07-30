Nusret tarzı!

2 sezon Galatasaray'da forma giyen ünlü Alman futbolcu Lukas Podolski, Şanlıurfalı Salih ve Metin Dağ kardeşler ile Köln'de döner büfesi açmıştı. Ocak ayındaki açılıştan sonra birçok ülkeye de şubesini açmak isteyen Podolski, Nusret'in sahibi Nusret Gökçe'nin ünlü tuzlama hareketini yaparak, döner tutkunlarını şubesine çağırdı.
Yüzlerce Podolski ve döner tutkunu, Clodwig Meydanı'ndaki 'Mangal Döner and Lukas Podolski' adlı büfeye giderken, sosyal medya hesaplarından da hikayeler paylaştı. Futbol kariyerini şu an Japonya'nın Vissel Kobe takımında sürdüren Podolski, "Türkiye'de dönere hayran kalmıştım, şimdi hayatımın bir parçası oldu" dedi.
Yüzlerce Podolski ve döner tutkunu, Clodwig Meydanı'ndaki 'Mangal Döner and Lukas Podolski' adlı büfeye giderken, sosyal medya hesaplarından da hikayeler paylaştı. Futbol kariyerini şu an Japonya'nın Vissel Kobe takımında sürdüren Podolski, "Türkiye'de dönere hayran kalmıştım, şimdi hayatımın bir parçası oldu" dedi.
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