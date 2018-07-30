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daki güzel

Metrodaki güzel
ABD'li oyuncu Tom Cruise'un eski eşi Katie Holmes, sunda seyahat ederken görüntülendi. Manhattan'dan New York'un yukarı bölgelerine giden Holmes, bunun için metroyu tercih etti. Cruise'dan ayrıldıktan sonra bir dönem maddi sorunlar yaşadığı iddia edilen ama her seferinde bunu yalanlayan Holmes, New York'ta çok daha hızlı ulaşım olduğu için metroyu tercih ettiğini söyledi. Holmes, sadece kendisinin değil birçok ünlünün de metro kullandığını belirtti.
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  • 30 Temmuz 2018, Pazartesi
  • Gazete
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