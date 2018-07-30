ABD'li oyuncu Tom Cruise'un eski eşi Katie Holmes, New York metrosunda seyahat ederken görüntülendi. Manhattan'dan New York'un yukarı bölgelerine giden Holmes, bunun için metroyu tercih etti. Cruise'dan ayrıldıktan sonra bir dönem maddi sorunlar yaşadığı iddia edilen ama her seferinde bunu yalanlayan Holmes, New York'ta çok daha hızlı ulaşım olduğu için metroyu tercih ettiğini söyledi. Holmes, sadece kendisinin değil birçok ünlünün de metro kullandığını belirtti.
Metrodaki güzel
Etiketler: Tom Cruise , Katie Holmes , New York , metro
- 30 Temmuz 2018, Pazartesi
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.