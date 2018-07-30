Oyuncu Özger Özder (39) yaklaşık iki yıldır aşk yaşadığı müzisyen nişanlısı Sinan Güleryüz'le (31) dün akşam evlendi. Düğün töreninde ünlü çifti Gözde Kansu, Begüm Birgören, Aslı Tandoğan, Nebahat Cehre, Emre Kareyel ve Pelin Akil, Anıl İlter gibi dostları da yalnız bırakmadı.
Evet dediler
Etiketler: Gözde Kansu , Pelin Akil , Begüm Birgören , anıl ilter
- 30 Temmuz 2018, Pazartesi
- Gazete
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