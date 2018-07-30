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Evet dediler

Evet dediler
Oyuncu Özger Özder (39) yaklaşık iki yıldır aşk yaşadığı müzisyen nişanlısı Sinan Güleryüz'le (31) dün akşam evlendi. Düğün töreninde ünlü çifti , , Aslı Tandoğan, Nebahat Cehre, Emre Kareyel ve , gibi dostları da yalnız bırakmadı.
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  • 30 Temmuz 2018, Pazartesi
  • Gazete
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