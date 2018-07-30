Cem Yılmaz, önceki akşam spor hocası Sami Hamidi'nin Ortaköy Ruby'deki doğum günü partisine katıldı. Yılmaz, çıkışta trafik çevirmesine takıldı. Komedyen, 3. denemede alkotmetreye üflemeyi başardı. 0 promil alkollü çıkan Yılmaz ile polisler arasında esprili diyaloglar yaşandı.
HALİL ÇİLİNGİR
Doğum günü süprizi
Cem Yılmaz, önceki akşam spor hocası Sami Hamidi'nin Ortaköy Ruby'deki doğum günü partisine katıldı. Yılmaz, çıkışta trafik çevirmesine takıldı. Komedyen, 3. denemede alkotmetreye üflemeyi başardı. 0 promil alkollü çıkan Yılmaz ile polisler arasında esprili diyaloglar yaşandı.
Etiketler: Cem Yılmaz , doğum günü , Ortaköy
- 30 Temmuz 2018, Pazartesi
- Gazete
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