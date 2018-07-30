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süprizi

Doğum günü süprizi

Cem Yılmaz, önceki akşam spor hocası Sami Hamidi'nin Ortaköy Ruby'deki partisine katıldı. Yılmaz, çıkışta trafik çevirmesine takıldı. Komedyen, 3. denemede alkotmetreye üflemeyi başardı. 0 promil alkollü çıkan Yılmaz ile polisler arasında esprili diyaloglar yaşandı.



HALİL ÇİLİNGİR

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  • 30 Temmuz 2018, Pazartesi
  • Gazete
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