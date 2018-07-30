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'dan Sıla'ya gönderme! Esra tiplemesi da olay oldu

, Instagram hesabından paylaştığı videoyla hayranlarını kahkahaya boğdu! 'Esra' tiplemesiyle şarkıcı Sıla'nın taklidini yapan Şahan, dakikalar içinde binlerce beğeni aldı.

Şahanın olay tiplemesi

6 ile hayranlarını yine kahkaha bombardımanına tutmaya hazırlanan komedyen ve oyuncu , son olarak 'da video çeken Esra' tiplemesiyle dikkat çekti.

Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından paylaştığı 'Esra' tiplemesiyle sosyal medyanın gündemine oturdu.

Şahan Gökbakar, Instagram ve hesaplarından son paylaştığı videolarıyla şarkıcı Sıla'nın önce şarkısını söyledi sonra eleştirdi.

Şahan Gökbakar'ın gönderisine, hayranları ve ünlü isimler beğeni yağdırdı.

İşte o video;

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  • 30 Temmuz 2018, Pazartesi 18:31
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