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Çağatay suskunluğu

Çağatay suskunluğu
Kendi gibi oyuncu Çağatay Ulusoy ile aşk yaşayan Duygu Sarışın, önceki gün İstinyePark'taydı. Aşkıyla geçtiğimiz aylarda Marmaris ve Çeşme'de tatil yapan güzel oyuncu, tek başına mağazaları gezdi.

Sarışın, sevgilisi Çağatay Ulusoy'la birbirlerini sosyal medyada takip etmeme kararı alması sorulunca tıp oynadı. Sarışın'ın, AVM'nin içinde bile güneş gözlükleriyle dolaşması da dikkat çekti.
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  • 30 Temmuz 2018, Pazartesi
  • Gazete
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