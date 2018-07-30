Bodrum'daki Serafina Mare adlı mekan, önceki akşam renkli bir partiye ev sahipliği yaptı. Mekanın sahibi Metin Şen ile eşi Aslı Şen'in düzenlediği gece, ünlü akınına uğradı.





Geceye katılanlar arasında oğulları Yaman'ı 20 gün önce kucaklarına alan Gamze ile Nedim Keçeli çifti de vardı. Konuklar, DJ Ali Sayar'ın performansıyla coştu.



