Yazlık şıklık

Kızları Mihran'a kavuşmak için sabırsızlanan Şükran Ovalı ile eşi Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin, önceki gün Akasya AVM'deydi. 8 aylık hamile oyuncuyla eşinin uyumlu şıklığı dikkat çekti.
Geçtiğimiz günlerde Caner Erkin'in kampta olmasından dolayı ayrı kalan ikili, bol bol hasret giderdi. Çift, mağazaları da el ele gezdi.
Geçtiğimiz günlerde Caner Erkin'in kampta olmasından dolayı ayrı kalan ikili, bol bol hasret giderdi. Çift, mağazaları da el ele gezdi.
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