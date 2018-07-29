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Yazlık şıklık

Yazlık şıklık
Kızları Mihran'a kavuşmak için sabırsızlanan Şükran Ovalı ile eşi Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin, önceki gün Akasya AVM'deydi. 8 aylık hamile oyuncuyla eşinin uyumlu şıklığı dikkat çekti.

Geçtiğimiz günlerde Caner Erkin'in kampta olmasından dolayı ayrı kalan ikili, bol bol hasret giderdi. Çift, mağazaları da el ele gezdi.
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