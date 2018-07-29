Yazlık şıklık

Kızları Mihran'a kavuşmak için sabırsızlanan Şükran Ovalı ile eşi Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin, önceki gün Akasya AVM'deydi. 8 aylık hamile oyuncuyla eşinin uyumlu şıklığı dikkat çekti.



Geçtiğimiz günlerde Caner Erkin'in kampta olmasından dolayı ayrı kalan ikili, bol bol hasret giderdi. Çift, mağazaları da el ele gezdi.