Oyuncu Demet Özdemir ve sevgilisi Seçkin Özdemir'in tartıştığı iddia edilmişti. Ünlü çift iddiaların aksine sosyal medya hesaplarından aşk dolu paylaşım yaparak iddialar cevap veriyorlar.
Demet Özdemir ve Seçkin Özdemir'in sosyal medya paylaşımları beğenilere doymuyor!
Son zamanların en konuşulan çifti, oyuncu Demet Özdemir ve Seçkin Özdemir'den sosyal medyada aşk dolu paylaşımlar devam ediyor. İşte o fotoğraflar...
Etiketler: Demet Özdemir , seçkin özdemir , Sosyal medya
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