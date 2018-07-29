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ve 'in paylaşımları beğenilere doymuyor!

Son zamanların en konuşulan çifti, oyuncu ve 'den da aşk dolu paylaşımlar devam ediyor. İşte o fotoğraflar...

Demet Özdemir ve Seçkin Özdemirin sosyal medya paylaşımları beğenilere doymuyor!

Oyuncu Demet Özdemir ve sevgilisi Seçkin Özdemir'in tartıştığı iddia edilmişti. Ünlü çift iddiaların aksine sosyal medya hesaplarından aşk dolu paylaşım yaparak iddialar cevap veriyorlar.

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  • 29 Temmuz 2018, Pazar 13:26
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