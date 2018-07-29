Bodrum Antik Tiyatro'da konser veren sanatçı Levent Yüksel, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.
Levent Yüksel Bodrum'u salladı!
Sanatçı Levent Yüksel, Bodrum Antik Tiyatro'da konser verdi, hayranları coştu! Sevilen şarkılarını seslendiren ünlü sanatçı Yüksel; hayranlarını söylediği şarkılarla hem duygulandırdı, hem coşturdu.
Etiketler: Levent Yüksel , Bodrum Antik Tiyatro
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