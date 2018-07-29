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Bodrum'u salladı!

Sanatçı , 'da konser verdi, hayranları coştu! Sevilen şarkılarını seslendiren ünlü sanatçı Yüksel; hayranlarını söylediği şarkılarla hem duygulandırdı, hem coşturdu.

Levent Yüksel Bodrumu salladı!

Bodrum Antik Tiyatro'da konser veren sanatçı Levent Yüksel, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

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  • 29 Temmuz 2018, Pazar 09:30
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