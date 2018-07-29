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Sinem kızardı

Sinem kızardı
Eşi ile 'a giden Sinem Kobal, önceki gün renkli bir paylaşıma imza attı. Kırmızı peruk takan oyuncu, kardeşi Kerem Kobal'la böyle poz verdi.



İmirzalıoğlu'da eski dostu Vedat Atlı'yla Sarnıç Beach'te buluştu. Koyu bir sohbete koyulan sıkı dostlar, bu anı da fotoğrafla ölümsüzleştirmeyi ihmal etmedi.
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