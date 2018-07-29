Adları aşk dedikodularına karışan Emina Jahovic'in ardından işadamı Sadettin Saran da akılları karıştırdı.36 yaşındaki Sırp şarkıcı, geçtiğimiz günlerde ünlü işadamıyla aşkı sorulunca suskun kalmıştı. Musti ile evliyken adı eski sevgilisi Marko Miskovic'le anılınca aşk iddiasını jet hızıyla yalanlayan Jahovic, bu kez sessiz kalarak ilişkiyi doğrular gibiydi…
SAMYELİ İDDİASINI YALANLAMIŞTI
Önceki gün havalimanında görüntülenen Sadettin Saran da Emina Jahovic'le ağız birliği yapmışçasına aşk sorulanına sessiz kaldı. Diş hekimi Emek Külür'le 5 yıllık evliliğini geçtiğimiz yıl bitirir bitirmez Defne Samyeli'yle birlikte olduğu öne sürülen Saran, o dönem aşkı inkar etmişti. Saran, açıklama yaparak Samyeli iddiasını yalanlamıştı. İşadamının, Jahovic'le birlikte olduğu iddiası için suskun kalması ise "Çiçeği burnunda sevgililerden sessiz itiraf geldi" dedirtti.
Mustafa Sandal'la 10 yıllık evliliğini 2 çocuğuna rağmen geçtiğimiz ay bitiren Jahovic'in gönlünü 54 yaşındaki Saran'a kaptırdığını ilk kez TAKVİM duyurmuştu.
AYDIN HAMZA
SAMYELİ İDDİASINI YALANLAMIŞTI
Önceki gün havalimanında görüntülenen Sadettin Saran da Emina Jahovic'le ağız birliği yapmışçasına aşk sorulanına sessiz kaldı. Diş hekimi Emek Külür'le 5 yıllık evliliğini geçtiğimiz yıl bitirir bitirmez Defne Samyeli'yle birlikte olduğu öne sürülen Saran, o dönem aşkı inkar etmişti. Saran, açıklama yaparak Samyeli iddiasını yalanlamıştı. İşadamının, Jahovic'le birlikte olduğu iddiası için suskun kalması ise "Çiçeği burnunda sevgililerden sessiz itiraf geldi" dedirtti.
Mustafa Sandal'la 10 yıllık evliliğini 2 çocuğuna rağmen geçtiğimiz ay bitiren Jahovic'in gönlünü 54 yaşındaki Saran'a kaptırdığını ilk kez TAKVİM duyurmuştu.
AYDIN HAMZA
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