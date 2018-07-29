Sessiz itiraf!

aşk dedikodularına karışanakılları karıştırdı.36geçtiğimizgünlerde ünlü işadamıyla aşkı sorulunca suskunkalmıştı.anılınca aşk iddiasını jet hızıylayalanlayanbu kez sessiz kalarak ilişkiyidoğrular gibiydi…Önceki gün havalimanında görüntülenen Sadettin Saran daağız birliği yapmışçasına aşk sorulanına sessiz kaldı.5 yıllık evliliğini geçtiğimiz yıl bitirir bitirmezbirlikte olduğu öne sürülen Saran, o dönem aşkı inkar etmişti. Saran, açıklama yaparak Samyeli iddiasını yalanlamıştı. İşadamının, Jahovic'le birlikte olduğu iddiası için suskun kalması isededirtti.10 yıllık evliliğinirağmengeçtiğimiz ay bitirengönlünükaptırdığını ilk kezduyurmuştu.