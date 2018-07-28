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, Sadettin Saran'ı yalanlamadı

'dan 1.5 ay önce boşanan , Saadettin Saran'la aşk yaşadığı iddialarını yalanlamadı. Emina Jahovic, ısrarla sorulan aşk sorularına; "Özel hayatımla ilgili konuşmak istemiyorum" yanıtını verdi

Saadettin Saran sorularını yalanlamadı!
Habercilerin " de single'ızı paylaşarak size destek oldu" sözlerine; "Gerçekten mi? Bilmiyordum. Çok güzel, çok nazikmiş Mustafa" yanıtını veren şarkıcı, Saadettin Saran'la aşk yaşadığı iddialarını yalanlamadı. Jahovic, ısrarla sorulan aşk sorularına; "Ben özel hayatımla ilgili hiçbir şey konuşmak istemiyorum. O yüzden beni anlayışla karşılayın" yanıtını verdi.
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  • 28 Temmuz 2018, Cumartesi 18:16
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