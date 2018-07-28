Habercilerin "Mustafa Bey de single'ızı paylaşarak size destek oldu" sözlerine; "Gerçekten mi? Bilmiyordum. Çok güzel, çok nazikmiş Mustafa" yanıtını veren şarkıcı, iş adamı Saadettin Saran'la aşk yaşadığı iddialarını yalanlamadı. Jahovic, ısrarla sorulan aşk sorularına; "Ben özel hayatımla ilgili hiçbir şey konuşmak istemiyorum. O yüzden beni anlayışla karşılayın" yanıtını verdi.
Emina Jahovic, Sadettin Saran'ı yalanlamadı
Mustafa Sandal'dan 1.5 ay önce boşanan Emina Jahovic, iş adamı Saadettin Saran'la aşk yaşadığı iddialarını yalanlamadı. Emina Jahovic, ısrarla sorulan aşk sorularına; "Özel hayatımla ilgili konuşmak istemiyorum" yanıtını verdi
Etiketler: Mustafa Sandal , Emina Jahovic , Mustafa Bey , saadetti sara , İş adamı
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