45 yaşındaki ünlü İngiliz oyuncu Kate Beckinsale, Instagram hesabından ilginç görüntüler paylaştı. Düzgün fiziğini koruyan güzel oyuncu bir keçiyle spor yaptı. O anlar da bir arkadaşı tarafından fotoğraflanıp videoya alındı. "Spor arkadaşıma teşekkür ederim" diyen ünlü oyuncunun görüntüleri tıklanma rekoru kırdı.
Keçi postu!
Etiketler: Kate Beckinsale , instagram
- 29 Temmuz 2018, Pazar
- Gazete
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