Hamarat Aslışah

Madenci Altuğ Leblebici ile 3 aydır birlikte olan Aslışah Alkoçlar, hamarat çıktı. 25 yaşındaki sosyetik güzel, önceki gün mutfağa girip elleriyle aşkına yemek pişirdi.
Aslışah Alkoçlar, sevgilisi için özel olarak karnıyarık yaptı. Genç işadamı da mutfakta hünerlerini konuşturan aşkının pişirdiği yemeği instagram'da paylaştı. Sosyetik güzel, 10 parmağında 10 marifet olduğunu kanıtladı.
Aslışah Alkoçlar, sevgilisi için özel olarak karnıyarık yaptı. Genç işadamı da mutfakta hünerlerini konuşturan aşkının pişirdiği yemeği instagram'da paylaştı. Sosyetik güzel, 10 parmağında 10 marifet olduğunu kanıtladı.
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