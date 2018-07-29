Hakemlere Frikik uyarısı

Sıla, Harbiye Açıkhava konserlerinin 6.'sını önceki akşam verdi. Kerki Production ve Solfej Organizasyon'un düzenlediği gecede popçuyu dinleyenler arasında Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus ve Mete Kalkavan gibi başarılı hakemler vardı.
Derin yırtmaçlı bir elbise tercih eden Sıla, "Frikik verirsem, ekrandan önce siz bakın istiyorum" diyerek hakemlere takıldı. Popçunun esprisiyle hayranları kahkahaya boğuldu.
Halil ÇİLİNGİR
Derin yırtmaçlı bir elbise tercih eden Sıla, "Frikik verirsem, ekrandan önce siz bakın istiyorum" diyerek hakemlere takıldı. Popçunun esprisiyle hayranları kahkahaya boğuldu.
Halil ÇİLİNGİR
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