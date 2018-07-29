Yol Durumu
  1. Tatil yorgunu
  2. GMan tutulması

Hakemlere Frikik uyarısı

Hakemlere Frikik uyarısı
Sıla, konserlerinin 6.'sını önceki akşam verdi. Kerki Production ve Solfej Organizasyon'un düzenlediği gecede popçuyu dinleyenler arasında , ve gibi başarılı hakemler vardı.

Derin yırtmaçlı bir elbise tercih eden Sıla, "Frikik verirsem, ekrandan önce siz bakın istiyorum" diyerek hakemlere takıldı. Popçunun esprisiyle hayranları kahkahaya boğuldu.



Halil ÇİLİNGİR
Etiketler: , , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar