Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder'in eşi Yolanthe Cabau, Türkiye'yi unutamadı. Eşinin Katar'a transferinin ardından kendisi Hollanda ile İbiza arasında mekik dokuyan yenge, geçtiğimiz gün ülkemize geldi. Yolanthe Cabau, uçaktan iner inmez İstanbul'dan video çekip bunu "İstanbul, burada yeniden olduğum için çok mutluyum" notuyla paylaştı.
Yengemiz hoşgeldi
Etiketler: Wesley Sneijder , Yolanthe Cabau , İstanbul , Katar , Türkiye , Hollanda , Galatasaray
- 28 Temmuz 2018, Cumartesi
- Gazete
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