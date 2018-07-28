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Yengemiz hoşgeldi

Yengemiz hoşgeldi
'ın eski yıldızı 'in eşi , 'yi unutamadı. Eşinin 'a transferinin ardından kendisi ile İbiza arasında mekik dokuyan yenge, geçtiğimiz gün ülkemize geldi. Yolanthe Cabau, uçaktan iner inmez 'dan video çekip bunu "İstanbul, burada yeniden olduğum için çok mutluyum" notuyla paylaştı.

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  • 28 Temmuz 2018, Cumartesi
  • Gazete
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