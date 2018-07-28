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Yavuz Bingöl: Gazeteci kalkıp da "Erdoğancı mısın?" diye sorunca...

Posta Gazetesi'nden Oya Çınar'a konuşan Yavuz Bingöl yine çok konuşulacak bir röportaja imza attı. Siyasetle ilgili konularda çok yıpratıldığını söyleyen Bingöl, ''Gazeteci kalkıp da "Erdoğancı mısın?" diye sorunca benden de "Tillahına kadar!" deme güdüsü çıkıyor..." dedi. İşte Yavuz Bingöl'ün röportajından bazı başlıklar...

Yavuz Bingöl: Gazeteci kalkıp da Erdoğancı mısın? diye sorunca...

- Beş yıl aradan sonra yeni albümünüz 'İhsan' çıktı. Albümün ismi bir şarkıya ait değil de genel bir isim. Neden 'İhsan'?
Ben albümlerime genellikle bir şarkının ismini vermiyorum. Bütüne hakim olan duyguya dair isimler koyuyorum. 'İhsan', iyilik, bağışlama ve cömertlik anlamına geliyor. Yarım asırlık ömrümü tek kelimeyle nasıl ifade edebilirim diye düşününce 'İhsan' geldi aklıma.

  • 28 Temmuz 2018, Cumartesi 15:45
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