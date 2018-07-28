Yavuz Bingöl: Gazeteci kalkıp da "Erdoğancı mısın?" diye sorunca...

- Beş yıl aradan sonra yeni albümünüz 'İhsan' çıktı. Albümün ismi bir şarkıya ait değil de genel bir isim. Neden 'İhsan'?

Ben albümlerime genellikle bir şarkının ismini vermiyorum. Bütüne hakim olan duyguya dair isimler koyuyorum. 'İhsan', iyilik, bağışlama ve cömertlik anlamına geliyor. Yarım asırlık ömrümü tek kelimeyle nasıl ifade edebilirim diye düşününce 'İhsan' geldi aklıma.