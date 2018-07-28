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devlet korumasında

İdo Tatlıses devlet korumasında
'in oğlu 'in ölümle tehdit edildiği haberleri geçtiğimiz günlerde basında yer almış, savcılığa suç duyurusunda bulunulmasının ardından İdo, "Babam gerekeni yaptı" açıklamalarında bulunmuştu. Kısa bir süre önce gerçek ortaya çıktı. İdo için devletin tahsis ettiği sivil koruma, küçük Tatlıses'i gölge gibi takip ederek kolluyor. Her adımında İdo Tatlıses'in yanında olan koruma, sahneye çıktığı plaj ve barlarda kuş uçurtmuyor.


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  • 28 Temmuz 2018, Cumartesi 18:08
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