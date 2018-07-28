Kobra yılanının ısırdığı illüzyonist Aref Türkiye'ye döndü

Türk Hava Yollarına (THY) ait tarifeli uçakla saat 06.30'da İstanbul'a gelen Aref, pasaport işlemlerinin ardından Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nden çıkış yaptı.
Türk Hava Yollarına (THY) ait tarifeli uçakla saat 06.30'da İstanbul'a gelen Aref, pasaport işlemlerinin ardından Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nden çıkış yaptı.
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