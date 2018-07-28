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Kobra yılanının ısırdığı illüzyonist Aref Türkiye'ye döndü

Antalya'da, gösteriye hazırlandığı otelde kobra yılanı tarafından ısırılan ve panzehir tedavisi için özel uçakla Mısır'a götürülen illüzyonist Aref Ghafouri, taburcu edilmesinin ardından Türkiye'ye döndü.

Aref Türkiyede! döndü İşte ilk açıklaması

Türk Hava Yollarına (THY) ait tarifeli uçakla saat 06.30'da İstanbul'a gelen Aref, pasaport işlemlerinin ardından Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nden çıkış yaptı.

  • 28 Temmuz 2018, Cumartesi 09:50
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