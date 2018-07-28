Londra'da yaşayan Belçim Bilgin, önceki gün Türkiye'ye geldi. Güzel oyuncu, soluğu hayatını Köyceğiz'de sürdüren eşi Yılmaz Erdoğan'ın yanında aldı. Payetli bir bluz giyip alnına da pul yapıştıran Bilgin'in bu karesi, "Belçim'in renkli dönüşü" dedirtti.
Renkli dönüş
Etiketler: belçim bilgin , Yılmaz Erdoğan , Türkiye , Londra , Recep Tayyip Erdoğan
- 28 Temmuz 2018, Cumartesi
- Gazete
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