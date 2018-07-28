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Renkli dönüş

Renkli dönüş
Londra'da yaşayan , önceki gün Türkiye'ye geldi. Güzel oyuncu, soluğu hayatını Köyceğiz'de sürdüren eşi Yılmaz Erdoğan'ın yanında aldı. Payetli bir bluz giyip alnına da pul yapıştıran Bilgin'in bu karesi, "Belçim'in renkli dönüşü" dedirtti.

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  • 28 Temmuz 2018, Cumartesi
  • Gazete
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