Ebru Şancı, '2. Sayfa' adlı programda Alişan ve Buse Varol'un 2. balayı haberi ekranlara gelince eşiyle balayında yaşadıklarını anlattı. İşte Ebru Şancı'nın balayında yaşadıkları:
Ebru Şancı: Kocamla balayında birbirimizden sıkıldık
Manken Ebru Şancı 2014'te aşk yaşamaya başladığı Alpaslan Öztürk ile Eylül 2015'te evlenmişti. Ekim 2016'da da ikizleri Mila ve Ceylin Bodrum'da dünyaya gelmişti. Konuk olduğu programda çarpıcı açıklamalarda bulunan Ebru Şancı, 'Kocamla balayında birbirimizden sıkıldık' dedi
Etiketler: EBRU ŞANCI , Alpaslan Öztürk , Bodrum
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