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: Kocamla balayında birbirimizden sıkıldık

Manken 2014'te aşk yaşamaya başladığı ile Eylül 2015'te evlenmişti. Ekim 2016'da da ikizleri Mila ve Ceylin 'da dünyaya gelmişti. Konuk olduğu programda çarpıcı açıklamalarda bulunan Ebru Şancı, 'Kocamla balayında birbirimizden sıkıldık' dedi

Kocamla balayında birbirimizden sıkıldık

Ebru Şancı, '2. Sayfa' adlı programda Alişan ve Buse Varol'un 2. balayı haberi ekranlara gelince eşiyle balayında yaşadıklarını anlattı. İşte Ebru Şancı'nın balayında yaşadıkları:

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  • 27 Temmuz 2018, Cuma 22:25
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