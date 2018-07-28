Yol Durumu
  1. Ünlülere şantaj yapan çetenin mesajları ortaya çıktı

ve 'nun çıplak fotoğraf soruşturmasında flaş gelişme

Oyuncu ve boşanma sürecinde olduğu eşi 'nun çıplak fotoğraflarının sızdırılmasıyla ilgili devam eden soruşturmada Merve Şarapçıoğlu ve annesi "şüpheli" sıfatıyla ifade verdi. Merve Şarapçıoğlu ifadesinde suçlamaları reddederken, anne Sibel Asım ise sosyal medya hesaplarının kızı tarafından açıldığını iddia ederek suçlamaları kabul etmedi.

Oyuncu Berk Oktay ile eşi Merve Şarapçıoğlu'nun sosyal medya hesapları hacklendiği ve uygunsuz fotoğrafları paylaşılması üzerine savcılık soruşturma başlatmıştı. Savcılığın talimatıyla soruşturmayı yürüten İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı araştırmada, fotoğrafların yayınlandığı bilgisayarların IP adreslerinin Merve Şarapçıoğlu'nun şahsi ve işyerindeki bilgisayarlarına ait olduğunu belirledi. Diğer hattın ise Şarapçıoğlu'nun annesi Sibel Asım'a ait olduğunu tespit edildi.

Etiketler: ,
  • 28 Temmuz 2018, Cumartesi 14:49
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar