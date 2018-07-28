Oyuncu Berk Oktay ile eşi Merve Şarapçıoğlu'nun sosyal medya hesapları hacklendiği ve uygunsuz fotoğrafları paylaşılması üzerine savcılık soruşturma başlatmıştı. Savcılığın talimatıyla soruşturmayı yürüten İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı araştırmada, fotoğrafların yayınlandığı bilgisayarların IP adreslerinin Merve Şarapçıoğlu'nun şahsi ve işyerindeki bilgisayarlarına ait olduğunu belirledi. Diğer hattın ise Şarapçıoğlu'nun annesi Sibel Asım'a ait olduğunu tespit edildi.
Berk Oktay ve Merve Şarapçıoğlu'nun çıplak fotoğraf soruşturmasında flaş gelişme
Oyuncu Berk Oktay ve boşanma sürecinde olduğu eşi Merve Şarapçıoğlu'nun çıplak fotoğraflarının sızdırılmasıyla ilgili devam eden soruşturmada Merve Şarapçıoğlu ve annesi "şüpheli" sıfatıyla ifade verdi. Merve Şarapçıoğlu ifadesinde suçlamaları reddederken, anne Sibel Asım ise sosyal medya hesaplarının kızı tarafından açıldığını iddia ederek suçlamaları kabul etmedi.
Etiketler: Berk Oktay , Merve Şarapçıoğlu
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