Kendine has eti tuzlama hareketiyle fenomen olan Nusret Gökçe, Mikonos'ta dünyaca ünlü starlar gibi karşılandı. Bir grup arkadaşıyla Yunanistan'ın gözde eğlence adasına giden Nusret, "Hollywood starı" muamelesi gördü. Gittiği her yerde hayranlarının ilgisiyle karşılaşan Nusret, ricaları kırmayıp herkesle hatıra fotoğrafı çektirdi.
Mikonos şöhr'ET'i
Etiketler: Yunanistan , Mikonos , Nusr'ET
- 28 Temmuz 2018, Cumartesi
- Gazete
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