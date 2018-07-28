Meghan Markle ve Prens Harry kural tanımadı!

Evlendikten sonra Sussex Dükü ve Düşesi unvanlarını alan Markle ile Prens Harry, dün Lesotho'da AIDS'e yakalanan ya da HIV virüsü taşıyan genç insanlara yardım amacıyla düzenlenen Sentebale Polo Kupa'sının konukları arasındaydı.
Evlendikten sonra Sussex Dükü ve Düşesi unvanlarını alan Markle ile Prens Harry, dün Lesotho'da AIDS'e yakalanan ya da HIV virüsü taşıyan genç insanlara yardım amacıyla düzenlenen Sentebale Polo Kupa'sının konukları arasındaydı.
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