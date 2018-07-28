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Meghan Markle ve Prens Harry kural tanımadı!

Oturuş biçiminde, el sallama şekline, ayakkabının topuk boyuna kadar katı kuralları olan Kraliyet Ailesi'nde Meghan Markle geldi kurallar yıkıldı. İngiliz kraliyet ailesinin "protokol kurallarını" pek de umursamayan çift Prens Harry ile Meghan Markle, geçtiğimiz gün herkesin önünde öpüşerek, bir kez daha bunu gözler önüne serdi.

Meghan Markle ve Prens Harry kural tanımadı!


Evlendikten sonra Sussex Dükü ve Düşesi unvanlarını alan Markle ile Prens Harry, dün Lesotho'da AIDS'e yakalanan ya da HIV virüsü taşıyan genç insanlara yardım amacıyla düzenlenen Sentebale Polo Kupa'sının konukları arasındaydı.

  • 28 Temmuz 2018, Cumartesi 18:59
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