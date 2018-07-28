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'ın en çok kazanan ismi !

Servis Hopper HQ, List 2018'in en yüksek ücretli yıldızlarının listesini yayınladı. Listenin ilk sırasında paylaşım başında 1 milyon dolar kazanan yer alıyor


Instagram'dan en yüksek ücret alan hesapların belirlendiği listede ABD'li model Kylie Jenner ilk sırada. Bir reklam yayını için kendisine yaklaşık 1 milyon dolar ödeme yapılıyor.

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  • 28 Temmuz 2018, Cumartesi 05:23
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