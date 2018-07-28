Instagram'dan en yüksek ücret alan hesapların belirlendiği listede ABD'li model Kylie Jenner ilk sırada. Bir reklam yayını için kendisine yaklaşık 1 milyon dolar ödeme yapılıyor.
Instagram'ın en çok kazanan ismi Kylie Jenner!
Servis Hopper HQ, Instagram List 2018'in en yüksek ücretli yıldızlarının listesini yayınladı. Listenin ilk sırasında paylaşım başında 1 milyon dolar kazanan Kylie Jenner yer alıyor
Instagram'dan en yüksek ücret alan hesapların belirlendiği listede ABD'li model Kylie Jenner ilk sırada. Bir reklam yayını için kendisine yaklaşık 1 milyon dolar ödeme yapılıyor.
Etiketler: Kylie Jenner , Instagram , Selena Gomez , Cristiano Ronaldo , Justin Bieber , lionel messi , Neymar
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