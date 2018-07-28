Önceki gün Türkbükü'ne demirledikleri teknelerinden ayrılıp Maça Kızı Otel'e yemek yemeye giden Emre Belözoğlu ve Arda Turan, otelin bitişiğindeki iskelenin arkasında evi bulunan Fatih Terim'e uğramadılar.
Emre Belözoğlu ve Arda Turan Terim'i yok saydılar!
Arda Turan ve Emre Belözoğlu yan yana demirledikleri teknelerinde Bodrum tatiline devam ediyor.
Önceki gün Türkbükü'ne demirledikleri teknelerinden ayrılıp Maça Kızı Otel'e yemek yemeye giden Emre Belözoğlu ve Arda Turan, otelin bitişiğindeki iskelenin arkasında evi bulunan Fatih Terim'e uğramadılar.
Etiketler: Bodrum , emir belözoğlu , Fatih Terim , Arda Turan
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