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Emre Belözoğlu ve Terim'i yok saydılar!

ve Emre Belözoğlu yan yana demirledikleri teknelerinde tatiline devam ediyor.



Önceki gün Türkbükü'ne demirledikleri teknelerinden ayrılıp Maça Kızı Otel'e yemek yemeye giden Emre Belözoğlu ve Arda Turan, otelin bitişiğindeki iskelenin arkasında evi bulunan Fatih Terim'e uğramadılar.
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  • 28 Temmuz 2018, Cumartesi 18:35
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