Hande ile Erdinç Acar, büyük oğulları Aslan'ın önceki akşamki yaş gününde kısa süreli gerginlik yaşadı. Aslan için kaldıkları sitenin plajında havai fişek gösterisi yaptırtan sosyetik çifte bazı çevre sakinleri "Havanız batsın. Sesten rahatsız olduk" diye çıkıştı. Kısa bir tartışmanın ardından ortalık yatıştı...
Havanız batsın!
Etiketler: Aslan
- 28 Temmuz 2018, Cumartesi
- Gazete
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