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Havanız batsın!

Havanız batsın!
Hande ile Erdinç Acar, büyük oğulları Aslan'ın önceki akşamki yaş gününde kısa süreli gerginlik yaşadı. için kaldıkları sitenin plajında havai fişek gösterisi yaptırtan sosyetik çifte bazı çevre sakinleri "Havanız batsın. Sesten rahatsız olduk" diye çıkıştı. Kısa bir tartışmanın ardından ortalık yatıştı...

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  • 28 Temmuz 2018, Cumartesi
  • Gazete
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