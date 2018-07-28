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Efkar dağıttı

Efkar dağıttı
Başarılı sanatçı Hakan Altun, önceki gece Sahne 'da muhteşem bir konsere imza attı. Mandıra Filozofu filminden etkilenip Bodrum'a yerleşen Altun'u dinleyenler arasında başarılı oyuncu Oktay Kaynarca da vardı
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  • 28 Temmuz 2018, Cumartesi
  • Gazete
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