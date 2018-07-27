Bodrum, bu dedikoduyla çalkalanıyor... Sırma Grup'un patronu Necmettin Karabacak, Burcu Şendir'den geçen yıl boşanıp gönlünü Sedef Fenercioğlu'na kaptırmıştı. Geçtiğimiz akşam, dostlarıyla Türkbükü'ndeki bir mekana giden Fenercioğlu, hayatının şokunu yaşadı. Aşkının yanına gelen Karabacak, iddiaya göre sevgilisinin "Yanımda eşim yok. Bu yüzden bizimle oturman doğru değil" diyen bir arkadaşıyla tartıştı. İşadamı, kendisi yerine arkadaşını destekleyen aşkını mekandan saçından sürükleyerek çıkardı.
Son dönemde artan kadına şiddet olayına bir yenisinin cemiyet dünyasından eklenmesi şaşkınlık yarattı.
Son dönemde artan kadına şiddet olayına bir yenisinin cemiyet dünyasından eklenmesi şaşkınlık yarattı.
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