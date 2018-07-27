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'nde sosyete dayağı

Kadına şiddet haberlerinin bir yenisi sosyeteden geldi! , iddiaya göre aşkı ’nu ’daki bir mekandan saçından sürükleyerek çıkardı!

Türkbükünde sosyete dayağı
, bu dedikoduyla çalkalanıyor... Sırma Grup'un patronu , Burcu Şendir'den geçen yıl boşanıp gönlünü 'na kaptırmıştı. Geçtiğimiz akşam, dostlarıyla 'ndeki bir mekana giden Fenercioğlu, hayatının şokunu yaşadı. Aşkının yanına gelen Karabacak, iddiaya göre sevgilisinin "Yanımda eşim yok. Bu yüzden bizimle oturman doğru değil" diyen bir arkadaşıyla tartıştı. İşadamı, kendisi yerine arkadaşını destekleyen aşkını mekandan saçından sürükleyerek çıkardı.




Son dönemde artan kadına şiddet olayına bir yenisinin cemiyet dünyasından eklenmesi şaşkınlık yarattı.
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