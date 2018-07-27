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Turizm ajanı 'de

İngiliz ajanı olduğu konuşulan Bond kızı , geçtiğimiz gün 'a geldi

Turizm ajanı Türkiyede
1969 yılında çekilen James Bond filminde rol alan Joanna Lumley, geçtiğimiz günlerde sessiz sedasız İstanbul'a geldi. 72 yaşındaki ünlü oyuncunun gezisi ise Demet Sabancı Çetindoğan'ın Oteli'nden yaptığı paylaşımla ortaya çıktı. Lumley'in 'a gelme nedeni ise imza attığı gezi programıydı. Ancak İngiliz Kraliyet Ailesi üyeleriyle sıkı dostluğu bulunan Joanna Lumley'in çekimler için dünyayı dolaştığı televizyon programının 'İngiliz casusluğunun' bir parçası olduğu iddia ediliyor. Yıllardır İngiltere için ajanlık yaptığı iddia edilen oyuncunun İstanbul'a tek gelme nedeninin ise programı olup olmadığı merak konusu...




Joanna Lumley - Demet Sabancı Çetindoğan
Dünyaca ünlü yıldız, çekimler için gittiği Pera Palas'ta sosyetik işkadını ile buluşup ondan Türkiye hakkında bilgiler aldı.
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