1969 yılında çekilen James Bond filminde rol alan Joanna Lumley, geçtiğimiz günlerde sessiz sedasız İstanbul'a geldi. 72 yaşındaki ünlü oyuncunun Türkiye gezisi ise Demet Sabancı Çetindoğan'ın Pera Palas Oteli'nden yaptığı paylaşımla ortaya çıktı. Lumley'in İstanbul'a gelme nedeni ise imza attığı gezi programıydı. Ancak İngiliz Kraliyet Ailesi üyeleriyle sıkı dostluğu bulunan Joanna Lumley'in çekimler için dünyayı dolaştığı televizyon programının 'İngiliz casusluğunun' bir parçası olduğu iddia ediliyor. Yıllardır İngiltere için ajanlık yaptığı iddia edilen oyuncunun İstanbul'a tek gelme nedeninin ise programı olup olmadığı merak konusu...
Joanna Lumley - Demet Sabancı Çetindoğan
Dünyaca ünlü yıldız, çekimler için gittiği Pera Palas'ta sosyetik işkadını Demet Sabancı Çetindoğan ile buluşup ondan Türkiye hakkında bilgiler aldı.
Joanna Lumley - Demet Sabancı Çetindoğan
Dünyaca ünlü yıldız, çekimler için gittiği Pera Palas'ta sosyetik işkadını Demet Sabancı Çetindoğan ile buluşup ondan Türkiye hakkında bilgiler aldı.
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