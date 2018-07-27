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Ne çektiniz Coşkun bey!

Ne çektiniz Coşkun bey!
20 yıllık eşi Ceyda Hanım'dan kısa süre önce boşanan Coşkun Sabah, önceki gün Vadistanbul 'de objektiflere takıldı. Usta sanatçının yanında, Nisan'da da görüntülendiği ve "Klibimde oynayacak" dediği Ukraynalı güzel vardı.
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