20 yıllık eşi Ceyda Hanım'dan kısa süre önce boşanan Coşkun Sabah, önceki gün Vadistanbul AVM'de objektiflere takıldı. Usta sanatçının yanında, Nisan'da da görüntülendiği ve "Klibimde oynayacak" dediği Ukraynalı güzel vardı.
Ne çektiniz Coşkun bey!
Etiketler: Coşkun Sabah , AVM
- 27 Temmuz 2018, Cuma
- Gazete
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