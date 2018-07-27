İkizlere doğal hediye

İkizleri Piraye ile Rutkay Kerim'e geçtiğimiz günlerde kavuşan Doğa Rutkay, bir hayranından gelen hediyeyle havalara uçtu. 39 yaşındaki oyuncunun ikizleri adına Tekirdağ'ın Uçmakdere-2 mevkiindeki bir ormana 3'er adet fidan bağışlandı.