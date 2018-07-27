Yol Durumu
  1. Ateş bacayı sardı
  2. Ünlü sanatçıya şok! İnceleme başlatıdı

'a adım adım

ile , aralarında ve ’in de olduğu ’deki bir oyunculuk ajansıyla anlaşma imzaladı

Hollywooda adım adım
Genç neslin başarılı oyuncularından Hazal Kaya ile Çağatay Ulusoy, yolcusu olmaya hazırlanıyor. Kaya ile Ulusoy'un menajerleri Engin Aykanat'ın, dünyaca ünlü yetenek ajanslarından biri olan United Talent Agency ile anlaşma imzaladığı öğrenildi.

HAZAL ABD'DE
Anlaşma kapsamında uluslararası projelerde yer alması beklenen ikili, bu sayede Hollywood'un kapısını aralayacak. Konuşulanlara göre de 27 yaşındaki Kaya, birkaç haftadır Los Angeles'taki ajansla görüşmeler yapıyor. Şu sıralar Netflix'in ilk Türk dizisi 'Protector' (Koruyucu)'da başrolde yer alan 'un ise çekimler biter bitmez soluğu Los Angeles'ta alacağı öğrenildi. Ulusoy'un 'deki ajansla iki ayrı proje için görüşmeler yapacağı da konuşuluyor...




YILLARDIR EĞİTİM ALIYOR
Son yıllarda sık sık 'a giden Ulusoy bu sayede İngilizce'sini çok ilerletti.
Etiketler: , , , , , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar