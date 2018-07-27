Genç neslin başarılı oyuncularından Hazal Kaya ile Çağatay Ulusoy, Hollywood yolcusu olmaya hazırlanıyor. Kaya ile Ulusoy'un menajerleri Engin Aykanat'ın, dünyaca ünlü yetenek ajanslarından biri olan United Talent Agency ile anlaşma imzaladığı öğrenildi.
HAZAL ABD'DE
Anlaşma kapsamında uluslararası projelerde yer alması beklenen ikili, bu sayede Hollywood'un kapısını aralayacak. Konuşulanlara göre de 27 yaşındaki Kaya, birkaç haftadır Los Angeles'taki ajansla görüşmeler yapıyor. Şu sıralar Netflix'in ilk Türk dizisi 'Protector' (Koruyucu)'da başrolde yer alan Çağatay Ulusoy'un ise çekimler biter bitmez soluğu Los Angeles'ta alacağı öğrenildi. Ulusoy'un ABD'deki ajansla iki ayrı proje için görüşmeler yapacağı da konuşuluyor...
YILLARDIR EĞİTİM ALIYOR
Son yıllarda sık sık Los Angeles'a giden Ulusoy bu sayede İngilizce'sini çok ilerletti.
HAZAL ABD'DE
Anlaşma kapsamında uluslararası projelerde yer alması beklenen ikili, bu sayede Hollywood'un kapısını aralayacak. Konuşulanlara göre de 27 yaşındaki Kaya, birkaç haftadır Los Angeles'taki ajansla görüşmeler yapıyor. Şu sıralar Netflix'in ilk Türk dizisi 'Protector' (Koruyucu)'da başrolde yer alan Çağatay Ulusoy'un ise çekimler biter bitmez soluğu Los Angeles'ta alacağı öğrenildi. Ulusoy'un ABD'deki ajansla iki ayrı proje için görüşmeler yapacağı da konuşuluyor...
YILLARDIR EĞİTİM ALIYOR
Son yıllarda sık sık Los Angeles'a giden Ulusoy bu sayede İngilizce'sini çok ilerletti.
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