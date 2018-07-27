Ateş bacayı sardı

Geçtiğimiz ay Mustafa Sandal'dan boşanır boşanmaz adı, Sadettin Saran'la anılan Emina Jahovic, iddialara karşı sessiz. Jahovic'in Sandal'la 10 yıllık evliliğini bitirdiği dönemde memleketi Sırbistan'daki eski sevgilisi Marko Miskovic'le yasak aşk yaşadığı iddia edilmişti. Sırp basınının öne sürdüğü bu haberi o dönem jet hızıyla yalanlayan 36 yaşındaki popçu, Sadettin Saran'la aşk yaşadığı iddiasına ise sessiz kaldı.



YENİ İDDİALAR...

Önceki akşam Etiler'de dolaşan Sırp şarkıcı, Saran'la ilgili "Özel hayatımla ilgili hiçbir şey konuşmak istemiyorum. O yüzden beni anlayışla karşılayın" demekle yetindi. Dostlarına 54 yaşındaki Saran'a çok aşık olduğunu söylediği konuşulan Emina Jahovic'in, boşanmanın hemen ardından adının işadamıyla anılması yeni bir iddiayı gündeme getirdi. Eski sevgilisi Miskovic'le yasak aşk yaşadığı idida edilen Jahovic'in o dönem Sırp işadamıyla değil Sadettin Saran'la birlikte olduğu iddiası, şu sıralar magazin ve sosyete kulislerinin gündeminde.





AVŞAR'LA TANIDIK

Magazin dünyasında adını Hülya Avşar'la yaşadığı aşkla duyuran Sadettin Saran, Emek Külür'le 5 yıllık evliliğini geçtiğimiz yıl bitirmişti.





HALİL ÇİLİNGİR