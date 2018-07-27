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Ateş bacayı sardı

'la 10 yıllık evliliğini Haziran'da bitiren Sırp güzelin yakında Saran'la basının karşısına çıkacağı söyleniyor. , önceki akşam ’la aşk yaşadığı iddiasına sessiz kaldı. Güzel şarkıcının, yakın dostlarına ‘Sadettin’e çok aşık oldum’ dediği de konuşulanlar arasında

Ateş bacayı sardı

Geçtiğimiz ay Mustafa Sandal'dan boşanır boşanmaz adı, Sadettin Saran'la anılan Emina Jahovic, iddialara karşı sessiz. Jahovic'in Sandal'la 10 yıllık evliliğini bitirdiği dönemde memleketi Sırbistan'daki eski sevgilisi Marko Miskovic'le yasak aşk yaşadığı iddia edilmişti. Sırp basınının öne sürdüğü bu haberi o dönem jet hızıyla yalanlayan 36 yaşındaki popçu, 'la aşk yaşadığı iddiasına ise sessiz kaldı.

YENİ İDDİALAR...
Önceki akşam Etiler'de dolaşan Sırp şarkıcı, Saran'la ilgili "Özel hayatımla ilgili hiçbir şey konuşmak istemiyorum. O yüzden beni anlayışla karşılayın" demekle yetindi. Dostlarına 54 yaşındaki Saran'a çok aşık olduğunu söylediği konuşulan 'in, boşanmanın hemen ardından adının işadamıyla anılması yeni bir iddiayı gündeme getirdi. Eski sevgilisi Miskovic'le yasak aşk yaşadığı idida edilen Jahovic'in o dönem Sırp işadamıyla değil Sadettin Saran'la birlikte olduğu iddiası, şu sıralar magazin ve sosyete kulislerinin gündeminde.

AVŞAR'LA TANIDIK
Magazin dünyasında adını 'la yaşadığı aşkla duyuran Sadettin Saran, Emek Külür'le 5 yıllık evliliğini geçtiğimiz yıl bitirmişti.


HALİL ÇİLİNGİR

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