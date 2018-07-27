Cemiyet dünyasının önde gelen isimlerinden Arzu ile Ömer Sabancı çifti, evlilik yıldönümlerini geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da mavi turda kutladı. 31 yıldır evli olan ikiliden Arzu Hanım, dün eşiyle teknelerinde verdiği bu pozu paylaştı. Çiftin uyumlu kıyafetleri ise "İşte 31 yıllık aşk" dedirtti.
31 yıllık mutluluk
Etiketler: Arzu Sabancı , Ömer Sabancı
- 27 Temmuz 2018, Cuma
- Gazete
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