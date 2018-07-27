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31 yıllık mutluluk

31 yıllık mutluluk
Cemiyet dünyasının önde gelen isimlerinden Arzu ile çifti, evlilik yıldönümlerini geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da mavi turda kutladı. 31 yıldır evli olan ikiliden Arzu Hanım, dün eşiyle teknelerinde verdiği bu pozu paylaştı. Çiftin uyumlu kıyafetleri ise "İşte 31 yıllık aşk" dedirtti.
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