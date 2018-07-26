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Sevenlerini korkuttu ( Hollywood dedikoduları)

Sevenlerini korkuttu ( Hollywood dedikoduları)
En son 22 Temmuz'da konser veren ünlü yıldız Demi Lovato, önceki gün aniden hastaneye kaldırıldı. Kaliforniya'daki evinde rahatsızlanan 25 yaşındaki yıldızın, nedeniyle ölümle burun buruna geldiği ortaya çıktı. Durumu iyiye giden Demi Lovato, kariyeri boyunca uyuşturucu bağımlılığı ile mücadele etti.


HAMİLELİĞE FOTO-CEVAP
Hamile olduğu konuşulan Beyonce, önceki gün İtalya'daydı. Eşi Jay-Z ve üç çocuğuyla haftalığı 1 milyon 400 bin dolar olan 'Kısmet' isimli yatta tatil yapan 'nin görüntüsü, iddiaları asılsız çıkardı.

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  • 26 Temmuz 2018, Perşembe
  • Gazete
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