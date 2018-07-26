Nişan gösterisi

Ünlü sunucu Ebru Şallı ile işadamı Uğur Akkuş'un ilişkisi adım adım evliliğe gidiyor. Akkuş ile aşkı geçtiğimiz yıl başlayan Şallı, o dönem işadamının evli olmasından dolayı topa tutulmuştu. Şallı, sevgilisinin Gonca Sağlam'la 11 yıllık evliliğini Mayıs ayında bitirmesiyle rahat nefes aldı. İşadamı, boşanır boşanmaz Şallı'ya yüzüğü taktı.
Önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıyan eski manken, "Uğur Bey'le nişanlandınız mı?" diye soran gazetecilere alyansını göstererek nispet yaptı. 40 yaşındaki 2 çocuk annesi sunucu, şimdilik aşkıyla görüntülenmekten kaçınsa da yüzüğünü göstererek nişanlandığı haberini doğruladı.
YAZ SONUNDA DÜĞÜN VAR
Bu ayın başında aile arasında sade bir törenle yüzük takan Ebru Şallı ile Uğur Akkuş'un yaz sonunda evleneceği konuşulanlar arasında...
HALİL ÇİLİNGİR
Önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıyan eski manken, "Uğur Bey'le nişanlandınız mı?" diye soran gazetecilere alyansını göstererek nispet yaptı. 40 yaşındaki 2 çocuk annesi sunucu, şimdilik aşkıyla görüntülenmekten kaçınsa da yüzüğünü göstererek nişanlandığı haberini doğruladı.
YAZ SONUNDA DÜĞÜN VAR
Bu ayın başında aile arasında sade bir törenle yüzük takan Ebru Şallı ile Uğur Akkuş'un yaz sonunda evleneceği konuşulanlar arasında...
HALİL ÇİLİNGİR
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