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'nin annesi girişiminde bulundu mu? Açıklama geldi

’nin annesi ’ün, kızlarına “Benimle ilgilenmiyorsunuz” diyerek uyku ilacı içtiği iddia edildi. Konuyla ilgili Hadise cephesinden açıklama geldi

Hadiseden intihar açıklaması!
Ünlü şarkıcı 'nin annesi 'ün, uyku ilacı içerek girişiminde bulunduğu iddia edildi. Günaydın'da yer alan iddiaya göre; Açıkgöz'ün ilaç içmeden kızlarına bir mektup bıraktığı ve "Benimle hiç ilgilenmiyorsunuz. Rahatsız olduğumu söylüyorum, beni doktora götürmüyorsunuz" yazdığı söyleniyor.



Kızları, annelerinden haber alamayınca site güvenliğine bildirmiş. Polis eşliğinde kapısı açılan Gülnihal Açıkgöz'ün hemen hastaneye kaldırıldığı ve bir hafta tedavi gördüğü söyleniyor. Açıkgöz'ün kızlarına "Aranızdaki para meselelerinden ve kavgalarınızdan sıkıldım" diyerek sitem ettiği iddia ediliyor.

İntihar iddialarının arından açıklama yapan Hadise'nin basın danışmanı Emre Duymaz; 'Hadise'nin annesi intihar etmedi. Gıda zehirlenmesi nedeniyle 15 gün önce hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin ardından da taburcu oldu' dedi.

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      • 25 Temmuz 2018, Çarşamba 22:51
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