Milyonluk bebek

Kozmetik markasıyla 900 milyon dolarlık bir servete sahip olan Kylie Jenner, yeni bir rekor kırdı. 21 yaşındaki Jenner, 'en genç milyonerler listesi'ne girerek bu listeye daha önce 23 yaşında adını yazdıran Facebook'un sahibi Mark Zuckerberg'i bile sollamıştı.
Kardashian Ailesi'nin genç üyesi, şimdi de 'instagram zenginleri' listesinde ilk sıraya çıktı. Reklam içeren bir paylaşımı karşılığında 1 milyon dolar alan Kylie Jenner, paylaşım başına 800 bin dolar alan Selena Gomez'i zirveden indirdi.
Kardashian Ailesi'nin genç üyesi, şimdi de 'instagram zenginleri' listesinde ilk sıraya çıktı. Reklam içeren bir paylaşımı karşılığında 1 milyon dolar alan Kylie Jenner, paylaşım başına 800 bin dolar alan Selena Gomez'i zirveden indirdi.
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