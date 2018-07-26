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alışverişi

Düğün alışverişi

Oyuncu çift Cansu Tosun ile nişanlısı Erkan Kolçak Köstendil önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Yaz sonunda nikah masasına oturacak olan çift, düğün alışverişi yaptıklarını söyledi.

AYDIN HAMZA

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  • 26 Temmuz 2018, Perşembe
  • Gazete
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