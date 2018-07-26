Oyuncu çift Cansu Tosun ile nişanlısı Erkan Kolçak Köstendil önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Yaz sonunda nikah masasına oturacak olan çift, düğün alışverişi yaptıklarını söyledi.
AYDIN HAMZA
Oyuncu çift Cansu Tosun ile nişanlısı Erkan Kolçak Köstendil önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Yaz sonunda nikah masasına oturacak olan çift, düğün alışverişi yaptıklarını söyledi.
AYDIN HAMZA
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