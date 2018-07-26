Çapkınlık komedisi

Adı sık sık kızları yaşındaki güzellerle anılan 49 yaşındaki Rafet El Roman, geçtiğimiz gün de Gümüşlük'te iki esmerle çapkınlık turundaydı. Kızlardan biriyle dudak dudağa öpüşen şarkıcı, dün trajikomik bir savunma yaptı.
Rafet El Roman, şu sözleriyle komploya kurban gittiğini söyledi: "Bu iki güzel bana ulaşıp çok güzel sözlerle buluşmak istediğini söyledi. Ben de durumu sezdiğim için bu kumpasa alet oldum. Arkadaşlarla buluştuk ve sonra tabii yaklaşmalar, kulağa fısıldamalar, dudağımın kenarından öpmeler... Sonra biz mekandan kalkınca gazeteci arkadaşlar foyaları ortaya çıkmasın diye yanımdaki kızların kim olduğunu bile sormadı. Kızların yaşı da yazıldığı gibi 19 değil 30."
Son günlerde pek çok genç güzelle yakınlaşan El Roman, yaptığı bu trajikomik açıklamayla da sosyal medyada dalga konusu oldu.
Rafet El Roman, şu sözleriyle komploya kurban gittiğini söyledi: "Bu iki güzel bana ulaşıp çok güzel sözlerle buluşmak istediğini söyledi. Ben de durumu sezdiğim için bu kumpasa alet oldum. Arkadaşlarla buluştuk ve sonra tabii yaklaşmalar, kulağa fısıldamalar, dudağımın kenarından öpmeler... Sonra biz mekandan kalkınca gazeteci arkadaşlar foyaları ortaya çıkmasın diye yanımdaki kızların kim olduğunu bile sormadı. Kızların yaşı da yazıldığı gibi 19 değil 30."
Son günlerde pek çok genç güzelle yakınlaşan El Roman, yaptığı bu trajikomik açıklamayla da sosyal medyada dalga konusu oldu.
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