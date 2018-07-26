Eski futbolcu Ümit Karan, ailesiyle çıktığı Bodrum tatilinde ihmalkar davrandı. Karan, önceki gün 12 yaşındaki oğlu Can ile Magi Beach'te jet-ski'ye bindi. Karan'ın direksiyonu oğluna emanet etmesi çevredekilerin tepkisini çekti.
Baba ihmal!
Etiketler: ümit karan , Bodrum
- 26 Temmuz 2018, Perşembe
- Gazete
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