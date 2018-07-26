Yol Durumu
  1. Havuz keyfi
  2. Sahmneden mutfağa

Baba ihmal!

Baba ihmal!
Eski futbolcu Ümit Karan, ailesiyle çıktığı Bodrum tatilinde ihmalkar davrandı. Karan, önceki gün 12 yaşındaki oğlu Can ile Magi Beach'te jet-ski'ye bindi. Karan'ın direksiyonu oğluna emanet etmesi çevredekilerin tepkisini çekti.
Etiketler: ,
  • 26 Temmuz 2018, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ